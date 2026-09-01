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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Water accumulated on roads in several areas following half an hour of heavy rain.

Lucknow News: आधा घंटे की तेज बारिश से कई जगह सड़कों पर भरा पानी

Tue, 01 Sep 2026 02:15 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 02:15 AM IST
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Water accumulated on roads in several areas following half an hour of heavy rain.
शहर में बारिश के बाद हुआ जलभराव।
लखनऊ। सोमवार शाम करीब आधा घंटे की तेज बारिश से शहर के कई इलाकों में जलभराव हो गया। गोमतीनगर, डालीबाग, इंदिरानगर, और अयोध्या रोड पर सड़कों पर दो-दो फीट तक पानी भर गया। इससे आने-जाने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।
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गोमतीनगर में अंबेडकर चौराहे के पास अंडरपास में पानी भर गया। इससे कई गाड़ियां पानी में बंद हो गईं। अलीगंज के रामराम बैंक चौराहा और कपूरथला चौराहा भी जलभराव से प्रभावित रहे। इंदिरानगर सेक्टर 16 की सब्जी मंडी वाली रोड पर भी पानी भर गया। गनीमत रही कि आधा घंटे बाद बारिश धीमी हो गई। इससे जलभराव की समस्या ज्यादा गंभीर नहीं हुई।
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लोहिया संस्थान में सीवर के पानी में डूबा रैंप
गोमतीनगर स्थित डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में सोमवार को इमरजेंसी के पास सीवर पाइप टूटने से गंदा पानी रैंप पर भर गया। इससे मरीजों और तीमारदारों को आने-जाने में बहुत दिक्कत हुई। किसी ने इसका वीडियो बनाकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को एक्स पर पोस्ट किया। अस्पताल कर्मचारियों ने तुरंत सीवर आपूर्ति बंद कराकर मरम्मत शुरू की। संस्थान के प्रवक्ता भुवन चंद तिवारी ने बताया कि इमरजेंसी के पास पुराने भवन में सीवर की पाइप टूट गई थी। जानकारी मिलते ही आपूर्ति बंद करा दी गई। पाइप की मरम्मत कराई जा रही है।

शहर में बारिश के बाद हुआ जलभराव।

शहर में बारिश के बाद हुआ जलभराव।

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