Lucknow News: जोखिम भरी राह पर चलना मजबूरी...

लखनऊ। पीजीआई थानाक्षेत्र के कल्ली पश्चिम इलाके के बाबू खेड़ा, जगत खेड़ा और विकासनगर के लोग अपनी आजीविका और बाजार तक पहुंचने के लिए रोजाना शारदा नहर से गुजरते हैं। बारिश के बाद इन दिनों नहर में करीब छह फीट तक पानी भरा है। नहर को पार करने के लिए पुल नहीं है। एक खंभे के सहारे जुगाड़ से काम चलाया जा रहा है। ऐसे में जोखिम भरी यह राह किसी दिन हादसे का सबब भी बन सकती है।

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