फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Vaibhav's sixes fired up the excitement.

Lucknow News: वैभव के छक्कों ने भरा जोश

Tue, 06 Oct 2026 02:58 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 02:58 AM IST
विज्ञापन
Vaibhav's sixes fired up the excitement.
इकाना स्टेडियम में अभ्यास करते खिलाड़ी। 
लखनऊ। इकाना स्टेडियम में वैभव सूर्यवंशी और नितीश रेड्डी के बीच सोमवार को नेट्स में लंबे शॉट जड़ने की प्रतिस्पर्धा शुरू हुई। करीब आधे घंटे तक चले दोनों बल्लेबाजों के अभ्यास सत्र में वैभव सूर्यवंशी ने बाजी मारते हुए लंबे-लंबे छक्कों से समां बांध दिया। वेस्टइंडीज के खिलाफ मंगलवार को होने वाले टी-20 मुकाबले से पहले पूर्व संध्या पर टीम इंडिया के गिनती के खिलाड़ी अभ्यास करने पहुंचे।
विज्ञापन

इसमें सूर्यवंशी और रेड्डी के अलावा स्पीडस्टार मयंक यादव और प्रिंस यादव ने नेट्स पर लंबे समय तक गेंदबाजी की। इस अभ्यास सत्र के दौरान टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर की नजर खिलाड़ियों पर टिकी रही।
विज्ञापन

खासतौर पर उन्होंने वैभव की बल्लेबाजी को ध्यान से देखा। गंभीर उन्हें वेस्टइंडीज के खिलाफ अंतिम एकादश में विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन पर तरजीह दे सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो ईशान किशन विकेटों के पीछे कीपिंग करते हुए दिखेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

देर शाम पहुंचे भारतीय खिलाड़ी
एशियाई खेलों के लिए जापान गई भारतीय टीम से इकाना स्टेडियम में अभ्यास करने वाले खिलाड़ियों में वैभव सूर्यवंशी शामिल रहे, जबकि अन्य खिलाड़ियों का लखनऊ आने का सिलसिला देर रात तक जारी रहा।
टी-20 में युवाओं को मौका देना प्राथमिकता : माेर्केल
भारतीय टीम के बॉलिंग कोच मोर्ने मोर्केल ने पत्रकार वार्ता में कहा कि हर मैच जीतना प्राथमिकता है, लेकिन इसके साथ ही नए और युवा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा अवसर दिया जाएगा। एशियाई खेलों के तुरंत बाद मुकाबले पर उन्होंने कहा कि लंबी यात्रा के बाद खिलाड़ियों में थोड़ी थकान है, लेकिन टीम पूरी ऊर्जाके साथ मैदान पर उतरेगी। टीम प्रबंधन का मकसद आगामी टी-20 विश्व कप को ध्यान में रखते हुए खिलाड़ियों का मजबूत पूल तैयार करना है। मोर्केल ने तेज गेंदबाज मयंक यादव की चोट से वापसी पर खुशी जताते हुए उनके एक्स-फैक्टर की तारीफ की। बल्लेबाजों में उन्होंने अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और सूर्यकुमार यादव की जिम्मेदारी लेने की क्षमता को सराहा। इसके अलावा, शिवम दुबे और नितिश रेड्डी को अतिरिक्त गेंदबाजी विकल्प के रूप में देखा जा रहा है, जबकि स्पिन विभाग में कुलदीप यादव की लय में वापसी को भारतीय टीम के लिए प्लस पॉइंट माना जा रहा है।
हम टीम इंडिया को कड़ी टक्कर देंगे : अकील हुसैन
मुकाबले से पहले पत्रकारों से बातचीत में विंडीज गेंदबाज अकील हुसैन ने भारत के खिलाफ पिछले रिकॉर्ड को दरकिनार करते हुए कहा जो बीत गया, वह अतीत था। हम भारत से डरने वाले नहीं हैं और टी-20 में आक्रामकता जारी रखेंगे। उन्होंने पावरप्ले में गेंदबाजी को चुनौतीपूर्ण माना और कहा कि मुझे लगता है कि भारत के खिलाफ पावरप्ले में गेंदबाजी करना काफी डरावना होता है, खासकर जब आप स्पिनर हों। जब आपके पास अच्छी बल्लेबाजी वाली पिच हो और ये खिलाड़ी तेज स्ट्राइक रेट से रन बनाते हों तो यह और भी मुश्किल हो जाता है।

इकाना स्टेडियम में अभ्यास करते खिलाड़ी। 

इकाना स्टेडियम में अभ्यास करते खिलाड़ी। 

इकाना स्टेडियम में अभ्यास करते खिलाड़ी। 

इकाना स्टेडियम में अभ्यास करते खिलाड़ी। 

इकाना स्टेडियम में अभ्यास करते खिलाड़ी। 

इकाना स्टेडियम में अभ्यास करते खिलाड़ी। 

इकाना स्टेडियम में अभ्यास करते खिलाड़ी। 

इकाना स्टेडियम में अभ्यास करते खिलाड़ी। 

इकाना स्टेडियम में अभ्यास करते खिलाड़ी। 

इकाना स्टेडियम में अभ्यास करते खिलाड़ी। 

इकाना स्टेडियम में अभ्यास करते खिलाड़ी। 

इकाना स्टेडियम में अभ्यास करते खिलाड़ी। 

इकाना स्टेडियम में अभ्यास करते खिलाड़ी। 

इकाना स्टेडियम में अभ्यास करते खिलाड़ी। 

इकाना स्टेडियम में अभ्यास करते खिलाड़ी। 

इकाना स्टेडियम में अभ्यास करते खिलाड़ी। 

इकाना स्टेडियम में अभ्यास करते खिलाड़ी। 

इकाना स्टेडियम में अभ्यास करते खिलाड़ी। 

इकाना स्टेडियम में अभ्यास करते खिलाड़ी। 

इकाना स्टेडियम में अभ्यास करते खिलाड़ी। 

इकाना स्टेडियम में अभ्यास करते खिलाड़ी। 

इकाना स्टेडियम में अभ्यास करते खिलाड़ी। 

इकाना स्टेडियम में अभ्यास करते खिलाड़ी। 

इकाना स्टेडियम में अभ्यास करते खिलाड़ी। 

इकाना स्टेडियम में अभ्यास करते खिलाड़ी। 

इकाना स्टेडियम में अभ्यास करते खिलाड़ी। 

इकाना स्टेडियम में अभ्यास करते खिलाड़ी। 

इकाना स्टेडियम में अभ्यास करते खिलाड़ी। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed