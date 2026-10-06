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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   UP: Western disturbance returns to the state, warning of rain and hail in these districts for two days; mercur

यूपी: पश्चिमी विक्षोभ की प्रदेश में हुई वापसी, दो दिनों तक इन जिलों में बारिश-ओले गिरने की चेतावनी; गिरा पारा

Tue, 06 Oct 2026 06:44 AM IST
रोहित मिश्र अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: रोहित मिश्र Updated Tue, 06 Oct 2026 06:44 AM IST
सार

Weather in UP:यूपी में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। आने वाले दिनों में कई जिलों में बारिश के साथ ओले भी गिर सकते हैं। 

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UP: Western disturbance returns to the state, warning of rain and hail in these districts for two days; mercur
यूपी में बदलेगा मौसम। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार
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उत्तर प्रदेश में अक्तूबर के पहले हफ्ते में मौसम ने अचानक करवट लिया है। सोमवार को तराई और पूर्वांचल के कई जिलों में सुबह से बादल सक्रिय दिखे। दोपहर बाद तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी शुरू हुई और शाम तक अयोध्या, बाराबंकी, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, आजमगढ़ और गोरखपुर समेत कई जिलों में तेज हवाओं के साथ कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश हुई।
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अयोध्या और प्रतापगढ़ में हवा की रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई। प्रतापगढ़ में ओले गिरने की भी सूचना मिली। बारिश और हवाओं से तापमान में गिरावट आई और मौसम में ठंडक घुल गई।
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मौसम विभाग के अनुसार, इस बदलाव का असर इस पूरे सप्ताह बना रहेगा। गरज-चमक और बारिश के कारण प्रदेश के अधिकतम तापमान में तीन से पांच डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस मौसमी बदलाव का असर अपेक्षाकृत ज्यादा रहने की संभावना है। दो से तीन दर्जन जिलों में तेज हवाएं चलने का अलर्ट है। 
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ट्रफ रेखा और पश्चिमी विक्षोभ के असर से बदला है माैसम

क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि एक ट्रफ लाइन उत्तर-पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होते हुए बिहार, झारखंड और बंगाल तक बनी है। इसके साथ वातावरण में नमी और दिन में हो रही हीटिंग तथा सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभ के संयोग से मौसम में बदलाव आया है। इन मौसमी परिस्थितियों से बादल सक्रिय हुए और प्रदेश में बारिश व तेज हवाओं का दौर शुरू हुआ है।

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