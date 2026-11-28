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लखनऊ। शिक्षाविद, इतिहासकार और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी डाॅ. काशी प्रसाद जायसवाल की 146वीं जयंती पर विकास नगर पार्क में सम्मान समारोह हुआ। डॉ. काशी प्रसाद जायसवाल ट्रस्ट की ओर से आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न जिलों से आए समाज के मेधावी बच्चों और वरिष्ठजनों को नगर निगम पार्षद दीपू जायसवाल ने सम्मानित किया। इस दौरान ट्रस्ट की ओर से पार्षद को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में इंजीनियर जीपी जायसवाल, रश्मि जायसवाल, प्रो. सुरेंद्र जायसवाल और एडवोकेट मनीष जायसवाल समेत कई लोग मौजूद रहे।