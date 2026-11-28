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पढ़ाई को रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ने वाले ऐसे ही प्रयोग जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) में आयोजित दो दिवसीय नवाचार मेला व बेस्ट प्रैक्टिसेज प्रदर्शनी में देखने को मिले। शिक्षकों ने मॉडल और गतिविधियों के माध्यम से मुश्किल विषयों को आसान बनाने के तरीके प्रस्तुत किए। इन प्रयोगों का उद्देश्य विद्यार्थियों को रटने के बजाय करके, देखकर और प्रयोग के माध्यम से सीखने के अवसर देना है। शुक्रवार को आयोजन का समापन हुआ।कार्यक्रम में प्राचार्य मनोज गिरि परामर्शदाता, उप प्राचार्य राम प्रवेश और जितेंद्र शर्मा मौजूद रहे। इस मौके पर शिक्षिका दीप माला, हिना कौसर, रुचि अवस्थी, मधुरिमा श्रीवास्तव, रुबी गुप्ता, मोनिका श्रीवास्तव, ज्योति पांडेय, लालवती, अनीता वैश्य, प्रियंका यादव, ज्योति परिहार, शालिनी तिवारी, गजाला सहित कई शिक्षक मौजूद रहे।खरीदारी के बहाने सीख रहे जोड़-घटावपूर्व माध्यमिक विद्यालय गौराम की शिक्षिका मृदुला श्रीवास्तव ने गणित को रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ने के लिए सुपरमार्केट मॉडल तैयार किया है। महज 25 से 30 रुपये की लागत से बने इस मॉडल में बच्चे ग्राहक और दुकानदार की भूमिका निभाते हैं। 500 रुपये का नोट देकर सेब, ब्रेड या टॉफी खरीदने पर उन्हें कुल कीमत और वापस मिलने वाले रुपये का हिसाब लगाना होता है। इस गतिविधि से बच्चे जोड़-घटाव के साथ यह भी सीखते हैं कि कौन-सी वस्तु किलोग्राम और कौन-सी लीटर में खरीदी जाती है। इस तरह बाजार में होने वाली सामान्य खरीदारी गणित सीखने का माध्यम बन रही है।स्कूल परिसर बना औषधीय पौधों की पाठशालाउच्च प्राथमिक विद्यालय खरगापुर और प्राथमिक विद्यालय खरगापुर (विकासखंड चिनहट) की विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षिका अर्चना मिश्रा ने पढ़ाई को प्रकृति से जोड़ने की पहल की है। उनकी कार्यप्रणाली में तीन दिन कक्षा में पढ़ाने के बाद बच्चों को विद्यालय परिसर में पौधों का भ्रमण कराया जाता है। इस दौरान वे अजवाइन, बैंगनी मंजरी वाली तुलसी, सहजन की पत्ती व फूल का पाउडर, लेमन ग्रास, सफेद दूर्वा, इलायची और केले जैसे पौधों से परिचित होते हैं।मॉडल से समझ रहे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन विज्ञान के जटिल माने जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को आसान बनाने के लिए शिक्षकों ने विशेष मॉडल प्रस्तुत किए। मोहनलालगंज बेसिक विद्यालय करोरा के शिक्षक अनूप कुमार, पूर्व माध्यमिक विद्यालय दखिना शेखपुर की शिक्षिका कल्पना रस्तोगी, प्राथमिक विद्यालय कनकहा और बेसिक विद्यालय हुलास खेड़ा की शिक्षिका प्रेमलता विश्वकर्मा तथा प्राथमिक विद्यालय शिवपुरा की शिक्षिका नम्रता ने ये मॉडल तैयार किए। इनके माध्यम से बच्चों को इलेक्ट्रॉनों के क्रमिक वितरण की जानकारी दी जाती है। उदाहरण के तौर पर परमाणु क्रमांक 11 वाले तत्व में इलेक्ट्रॉनों का वितरण पहले कोश में दो, दूसरे में आठ और तीसरे में एक के रूप में समझाया जाता है।