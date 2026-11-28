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मंत्री ने कहा कि खादी केवल एक वस्त्र नहीं, बल्कि स्वाभिमान, स्वदेशी और आत्मनिर्भरता का सशक्त विचार है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश की स्वतंत्रता और स्वावलंबन की लड़ाई में खादी को बड़ा माध्यम बनाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत के आह्वान से खादी को नई पहचान और गति मिली है।150 स्टॉलों पर दिखी स्वदेशी हुनर और उद्यमिता की झलक''धागों में संस्कृति, खादी से प्रगति'' थीम पर आयोजित महोत्सव में विभिन्न जिलों से आए शिल्पकारों और खादी एवं ग्रामोद्योग उद्यमियों ने 150 स्टॉल लगाए हैं। यहां खादी के वस्त्रों के साथ माटीकला, हस्तशिल्प और खानपान के उत्पाद भी प्रदर्शित किए गए हैं। मंत्री ने स्टॉलों का अवलोकन कर कारीगरों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि 100 प्रतिशत शुद्ध कॉटन की विश्वसनीयता के साथ आधुनिक और डिजाइनर परिधानों के रूप में खादी युवाओं की पसंद बनती जा रही है। विवाह और अन्य मांगलिक आयोजनों में भी खादी के परिधान अपनाकर पारंपरिक संस्कृति को समृद्ध किया जा सकता है। गांधी जयंती से खादी वस्त्रों की खरीद पर 30 प्रतिशत की विशेष छूट दी जा रही है। इस मौके पर खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग के प्रमुख सचिव अनिल कुमार सागर और उप्र खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी शिशिर उपस्थित रहे।