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फेस्टिवल के पहले दिन के पहले सत्र में लेखक अक्षत गुप्ता ने प्रो. निशी पांडेय के साथ ''द मिथ ऑफ माइथोलॉजी'' विषय पर बातचीत की। पौराणिक कथाओं के संदर्भ में सत्य और मिथ्या पर चर्चा करते हुए अक्षत गुप्ता ने कहा कि अंग्रेजी के ''माइथोलॉजी'' शब्द के कारण भारतीय पौराणिक कथाओं को केवल काल्पनिक नहीं मान लेना चाहिए। जहां आधुनिक तर्क पूरी तरह काम नहीं करते, वहां इन कहानियों में गहरे नैतिक अर्थ छिपे होते हैं। आज की कहानियां और साइंस फिक्शन भी पुरानी कथाओं से प्रेरित हैं इसलिए वे जानी-पहचानी लगती हैं। सत्र का समापन अक्षत गुप्ता ने अपनी कविता ''मैं हिंदू हूं'' के पाठ से किया।दूसरे सत्र में लेखिका अनुष्का जैन ने नितिन सुखीजा के साथ अपनी पुस्तक ''बैडेस बेगम्स'' पर चर्चा की। इसमें मुगल इतिहास की उन प्रभावशाली महिलाओं के योगदान पर बात हुई, जिन्होंने पर्दे के पीछे से या सीधे तौर पर साम्राज्यों, शहरों और राजनीति को आकार दिया। तीसरे सत्र ''द सिटीज वी लॉस्ट'' में उमैर अहमद और तराना हुसैन ने प्रकृति मनिअर के साथ लखनऊ और रामपुर से जुड़े पुराने किस्सों के जरिये शहरों की विरासत पर चर्चा की।चौथे सत्र में बॉलीवुड अभिनेत्री और निर्माता कीर्ति कुल्हारी ने पत्रकार देवांशी सेठ के साथ अपने कॅरिअर, रचनात्मक फैसलों और शोहरत के प्रति नजरिये को साझा किया। उनके मुताबिक फिल्में अच्छी या बुरी होती हैं, उन्हें किसी एक श्रेणी में बांधना ठीक नहीं है। फेस्टिवल के पहले दिन की सांस्कृतिक संध्या में फोक फ्यूजन म्यूजिक ने शाम-ए-अवध को सुरों से सजाया। संगीत की धुनों पर दर्शक झूमते नजर आए।