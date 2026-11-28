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गोमतीनगर स्थित पद्मश्री मोहम्मद शाहिद हॉकी स्टेडियम में ये मुकाबले खेले गए। पहले अंतिम चार के मुकाबले में स्पोर्ट्स हॉस्टल लखनऊ ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज को 6-1 गोल से एकतरफा अंदाज में शिकस्त दी। स्पोर्ट्स हॉस्टल के खिलाड़ियों ने मैच की शुरुआत से ही आक्रामक तेवर दिखाए।उन्होंने लगातार हमले बोलकर प्रतिद्वंद्वी टीम पर दबाव बनाए रखा। दूसरे अंतिम चार के मुकाबले में साई लखनऊ और एम्पायर स्पोर्ट्स एकेडमी प्रयागराज के बीच कांटे की टक्कर हुई। दोनों टीमों ने गोल करने के कई मौके बनाए। आखिरकार साई लखनऊ ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए 4-3 गोल से बाजी मार ली। यह संघर्षपूर्ण मुकाबला आखिरी समय तक चला। खिलाड़ियों ने अपने रोमांचक खेल से दर्शकों को खूब आकर्षित किया।