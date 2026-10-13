यूपी: प्रदेश में 23 अक्तूबर को इन लोगों को मिलेगा अवकाश, विशेष मतदान के लिए शासन ने दी छुट्टी की स्वीकृति

उत्तर प्रदेश विधान परिषद के 5 स्नातक और 6 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक चुनाव के तहत आगामी 23 अक्टूबर को मतदान होना है। इस दौरान मतदाताओं को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने में कोई असुविधा न हो, इसके लिए उत्तर प्रदेश शासन ने विशेष आकस्मिक अवकाश की घोषणा की है।

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लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ और इलाहाबाद-झांसी के स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के साथ-साथ लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ, बरेली-मुरादाबाद और गोरखपुर-फैजाबाद के शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान संपन्न होगा। विज्ञापन



भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार, राज्य के ऐसे सभी कर्मचारी जो विश्वविद्यालय से स्नातक हैं और इन निर्वाचन क्षेत्रों के वैध मतदाता हैं, वे 23 अक्टूबर को मतदान के दिन इस विशेष अवकाश का लाभ उठाकर अपने वोट का अधिकार आसानी से प्रयोग कर सकेंगे। लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ और इलाहाबाद-झांसी के स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के साथ-साथ लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ, बरेली-मुरादाबाद और गोरखपुर-फैजाबाद के शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान संपन्न होगा।भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार, राज्य के ऐसे सभी कर्मचारी जो विश्वविद्यालय से स्नातक हैं और इन निर्वाचन क्षेत्रों के वैध मतदाता हैं, वे 23 अक्टूबर को मतदान के दिन इस विशेष अवकाश का लाभ उठाकर अपने वोट का अधिकार आसानी से प्रयोग कर सकेंगे।

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