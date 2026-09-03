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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   UP: TET now required for Classes 1–5 teachers in aided secondary schools; revised eligibility criteria issued.

यूपी: एडेड माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा एक से पांच के शिक्षकों के लिए भी टीईटी, जारी हुई संशोधित अर्हता

Thu, 03 Sep 2026 10:18 PM IST
Akash Dwivedi अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: Akash Dwivedi Updated Thu, 03 Sep 2026 10:18 PM IST
सार

प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों से संबद्ध प्राइमरी अनुभाग में सहायक अध्यापक भर्ती के लिए अब शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य कर दी गई है। संशोधित अर्हता में स्नातक, बीटीसी या डीएलएड के साथ कक्षा एक से पांच तक की शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी होगा।

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UP: TET now required for Classes 1–5 teachers in aided secondary schools; revised eligibility criteria issued.
tet - फोटो : amar ujala

विस्तार
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सुप्रीम कोर्ट द्वारा बेसिक शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य किए जाने के बाद शासन ने प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय से संबद्ध प्राइमरी अनुभाग (कक्षा एक से पांच तक) में सहायक अध्यापक भर्ती के लिए भी अर्हता में टीईटी को शामिल कर दिया है। शासन ने इसके संशोधित अर्हता जारी कर दी है।

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माध्यमिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव संदीप परमार की ओर से जारी निर्देश के अनुसार संबद्ध प्राइमरी में सहायक अध्यापक के लिए स्नातक, एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में बीटीसी व डीएलएड और केंद्र या राज्य सरकार द्वारा कक्षा एक से पांच तक के लिए आयोजित टीईटी पास होना होगा। जबकि अभी तक की अर्हता के अनुसार यह स्नातक व बीटीसी ही था।
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बता दें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा बेसिक शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य किए जाने के बाद देश-प्रदेश भर के शिक्षक आंदोलनरत थे। वे इससे राहत देने की मांग कर रहे थे। इस क्रम में शासन की ओर से पहले जहां सभी के लिए सामान्य टीईटी का आयोजन किया गया था। वहीं अब कार्यरत शिक्षकों के लिए भी विशेष टीईटी का आयोजन किया जा रहा है। ताकि शिक्षकों की सेवा सुरक्षा की जा सके।

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