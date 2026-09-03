यूपी: माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य व प्रधानाध्यापक की अर्हता में संशोधन, 50 फीसदी अंक के साथ बीएड जरूरी

30 साल से कम आयु न होना, चाहिए

एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में बीएड होना चाहिए। साथ ही पूर्व की भांति राज्य सरकार की उच्चतर कक्षाओं (नौ से 12 में) प्रवक्ता व सहायक अध्यापक के पद पर कम से कम चार साल का शिक्षण अनुभव, हाईस्कूल में प्रधानाध्यापक पद पर कम से कम चार साल का अनुभव, 30 साल से कम आयु न होना, चाहिए।



इसी क्रम में प्रधानाध्यापक के लिए पीजी 50 फीसदी अंकों के साथ, एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में बीएड व बीपीएड होना होगा। साथ ही केंद्र-राज्य सरकार की मान्यता प्राप्त संस्थाओं में कक्षा नौ से 12 में प्रवक्ता, सहायक अध्यापक के पद पर कम से कम चार साल का शिक्षक अनुभव, जूनियर हाईस्कूल में प्रधानाध्यापक पद पर कम से कम चार साल का अनुभव, 30 वर्ष से कम आयु नहीं होनी चाहिए।



बता दें कि अभी तक दोनों पद के लिए लगभग एक जैसी अर्हता थी। वहीं अनुभव के आधार पर पीजी में अंकों में छूट का भी प्रावधान था। इसे बदलते हुए जहां दोनों पदों के लिए अर्हता तय की गई, वहीं अनुभव के आधार पर कोई छूट नहीं दी गई है। डिप्लोमा अर्हता समाप्त कर दी गई है।