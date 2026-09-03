फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   UP: Roads cave in due to torrential rain in Lucknow; 11% excess rainfall this season; heavy rain expected for

यूपी: लखनऊ में मूसलाधार बारिश से सड़कें धंसीं, सीजन में 11% ज्यादा बरसात; तीन दिन भारी बारिश के आसार

Thu, 03 Sep 2026 09:44 PM IST
Akash Dwivedi अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: Akash Dwivedi Updated Thu, 03 Sep 2026 09:44 PM IST
सार

लखनऊ में सुबह से कई इलाकों में रुक-रुककर बारिश हो रही है। इससे जलभराव के साथ सड़कें धंस रही हैं। गुरुवार को दिनभर में 8.7 मिमी बारिश दर्ज हुई। अभी 2 दिन और इसी तरह बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। 

विज्ञापन
UP: Roads cave in due to torrential rain in Lucknow; 11% excess rainfall this season; heavy rain expected for
लखनऊ में मूसलाधार बारिश से सड़कें धंसीं - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

उत्तर प्रदेश के ललितपुर, हमीरपुर जैसे दक्षिणी जिलों में बृहस्पतिवार को जोरदार बारिश देखने को मिली। माैसम विभाग का कहना है कि अगले तीन दिन यूपी के बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश से सटे जिलों में मध्यम से भारी बारिश की परिस्थितियां बनेंगी।

विज्ञापन


शुक्रवार के लिए यूपी के 11 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बृहस्पतिवार को ललितपुर में सर्वाधिक 173 मिमी और हमीरपुर में 165 मिमी बारिश दर्ज हुई। बांदा में 137.4 मिमी, फतेहपुर में 77.6 मिमी और चित्रकूट में 69 मिमी बारिश हुई। वहीं अयोध्या, इटावा, अलीगढ़ और झांसी में भी अच्छी बारिश हुई।
विज्ञापन




क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र, लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी में बने मौसम तंत्र का असर प्रदेश पर बना हुआ है। इसके चलते अगले तीन दिन के दाैरान बुंदेलखंड और दक्षिणी जिलों के साथ तराई व प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी मध्यम से भारी बारिश का दौर जारी रहने के आसार हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन



 

UP: Roads cave in due to torrential rain in Lucknow; 11% excess rainfall this season; heavy rain expected for
सीवर लाइन फटने से सहारा शॉपिंग सेंटर का पार्किंग स्थल धंसा - फोटो : अमर उजाला

इन जिलों में है भारी बारिश का येलो अलर्ट

अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, झांसी व ललितपुर।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed