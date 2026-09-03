यूपी: लखनऊ में मूसलाधार बारिश से सड़कें धंसीं, सीजन में 11% ज्यादा बरसात; तीन दिन भारी बारिश के आसार

उत्तर प्रदेश के ललितपुर, हमीरपुर जैसे दक्षिणी जिलों में बृहस्पतिवार को जोरदार बारिश देखने को मिली। माैसम विभाग का कहना है कि अगले तीन दिन यूपी के बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश से सटे जिलों में मध्यम से भारी बारिश की परिस्थितियां बनेंगी।

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शुक्रवार के लिए यूपी के 11 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बृहस्पतिवार को ललितपुर में सर्वाधिक 173 मिमी और हमीरपुर में 165 मिमी बारिश दर्ज हुई। बांदा में 137.4 मिमी, फतेहपुर में 77.6 मिमी और चित्रकूट में 69 मिमी बारिश हुई। वहीं अयोध्या, इटावा, अलीगढ़ और झांसी में भी अच्छी बारिश हुई।क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र, लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी में बने मौसम तंत्र का असर प्रदेश पर बना हुआ है। इसके चलते अगले तीन दिन के दाैरान बुंदेलखंड और दक्षिणी जिलों के साथ तराई व प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी मध्यम से भारी बारिश का दौर जारी रहने के आसार हैं।