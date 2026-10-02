यूपी: राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष और दोनों उपाध्यक्षों का कार्यकाल एक साल बढ़ा, जिम्मेदारियां भी जारी रहेंगी

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान और उपाध्यक्ष अपर्णा यादव व चारू चौधरी का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। अब तीनों पदाधिकारी एक वर्ष और अपने पद पर बनी रहेंगी। कार्यकाल बढ़ाए जाने से संबंधित निर्णय के बाद आयोग में वर्तमान पदाधिकारियों की जिम्मेदारियां आगे भी जारी रहेंगी।

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