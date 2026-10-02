UP Big News: आकाश आनंद ने तोड़ी चुप्पी, प्रेमानंद के आश्रम में रहस्यमयी घटना; बस-ट्रेलर की टक्कर में 4 की मौत

गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर बस-ट्रेलर टक्कर, हादसे में चार की मौत

जैतपुर थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे पर किलोमीटर संख्या 85 के पास अंबरपुर टोल प्लाजा के निकट एक भीषण सड़क हादसा हो गया। बिहार से आ रही एक वोल्वो बस की ट्रेलर से जोरदार टक्कर हो गई। हादसा इतना भयावह था कि मौके पर चीख-पुकार मच गई। घटना आज सुबह की है।



प्रादुर्घटना में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हादसे की सूचना मिलते ही जैतपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बाहर निकालकर उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया। दुर्घटना के बाद एक्सप्रेस-वे पर कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ। पढ़ें पूरी खबर