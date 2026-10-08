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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   UP: Special drive to be launched to add names of voters missed after the SSR; CEO issues orders.

यूपी: एसआईआर के बाद छूटे मतदाताओं के नाम जोड़ने को चलेगा विशेष अभियान; सीईओ ने जारी किए आदेश

Thu, 08 Oct 2026 11:15 PM IST
Akash Dwivedi अमर उजाला, लखनऊ
अमर उजाला, लखनऊ Published by: Akash Dwivedi Updated Thu, 08 Oct 2026 11:15 PM IST
सार

विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 के बाद मतदाता सूची में छूटे लोगों और पहली बार मतदान करने वाले युवाओं के नाम जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने जिला और विधानसभा स्तर पर राजनीतिक दलों के साथ बैठक करने के निर्देश दिए हैं। अभियान में दलों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित होगी।

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UP: Special drive to be launched to add names of voters missed after the SSR; CEO issues orders.
यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
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विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 (एसआईआर) के बाद मतदाता सूची में छूटे लोगों के नाम शामिल कराने और पहली बार मतदान करने वाले युवाओं को सूची में जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। अभियान में राजनीतिक दलों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यीय राजनीतिक दलों के साथ बैठक करने के निर्देश दिए हैं।

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मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से आठ अक्तूबर को जारी पत्र में कहा गया है कि राजनीतिक दलों के सहयोग से विशेष अभियान को प्रभावी ढंग से संचालित किया जाना है। इसके लिए मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की बैठक तत्काल जिला स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी तथा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की ओर से आयोजित की जाए।

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बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को मतदाता सूची में पंजीकरण से छूटे लोगों और पहली बार या युवा मतदाताओं के नाम शामिल किए जाने के संबंध में चलाए जाने वाले विशेष अभियान की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। साथ ही उनसे अभियान में सक्रिय सहयोग करने की अपील की जाएगी।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। बैठक की फोटोग्राफ और अन्य आवश्यक अभिलेख सुरक्षित रखने के साथ ही आयोजित बैठक के संबंध में प्रेस नोट भी जारी करने को कहा गया है।

पत्र में सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा गया है। कार्यालय ने इस संबंध में मंडलायुक्तों और मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यीय राजनीतिक दलों के अध्यक्ष व मंत्री को भी पत्र की प्रति भेजी है।

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