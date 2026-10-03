यूपी: प्रदेश में पीसीएस का तबादला, 23 अधिकारी हुए इधर से उधर; कई एडीएम और एसडीएम बदले; पढ़िए लिस्ट

उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 23 पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। इनमें कई अपर जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी, अपर नगर आयुक्त और अन्य प्रशासनिक पदों पर तैनात अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई है। कुछ अधिकारियों को प्रतीक्षारत भी किया गया है।

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तबादला सूची के अनुसार, चंद्र कुमार को अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), संतकबीरनगर से मुख्य राजस्व अधिकारी, देवरिया बनाया गया है। जितेंद्र विक्रम को उपजिलाधिकारी, ललितपुर से अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), संतकबीरनगर भेजा गया है। लवी त्रिपाठी को अपर नगर आयुक्त, नगर निगम मेरठ से अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), सहारनपुर की जिम्मेदारी दी गई है।राजेश कुमार को उपजिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर से अपर नगर आयुक्त, नगर निगम मेरठ और पुष्पेंद्र पटेल को उपजिलाधिकारी, अमेठी से अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), रामपुर बनाया गया है। अर्पित गुप्ता, जो प्रतीक्षारत थे, को कुलसचिव, बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी मिली है।विजय शंकर को उपजिलाधिकारी, बिजनौर से कुलसचिव, महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुशीनगर बनाया गया है। अभिनव कन्नौजिया को उपजिलाधिकारी, अमेठी से संयुक्त दुग्ध आयुक्त, दुग्ध आयुक्त कार्यालय भेजा गया है।बृजेश कुमार सिंह को अपर जिलाधिकारी (नगर), मेरठ से सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण और शिवानी सिंह को संबद्ध राजस्व परिषद, लखनऊ से अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति), जालौन बनाया गया है। प्रेम चंद्र मौर्य को अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति), जालौन से अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), प्रतापगढ़ भेजा गया है।रामजी मिश्रा को उपनिदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद से अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), लखनऊ बनाया गया है। राजेंद्र कुमार को उपजिलाधिकारी, गाजियाबाद से अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), हरदोई और प्रफुल्ल कुमार त्रिपाठी को अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), हरदोई से अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), मुरादाबाद भेजा गया है।