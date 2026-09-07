यूपी: संजय सिंह का कांग्रेस पर हमला, बोले- गलत पदनाम देकर जनता को गुमराह करने का प्रयास, बना रही फर्जी टीम

आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सोमवार को कांग्रेस पर पार्टी के संगठन को लेकर भ्रामक खबरें फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जिन लोगों को आम आदमी पार्टी के किसान प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महासचिव बताते हुए पार्टी में शामिल कराया है, उस नाम से आप के संगठन में ये पद मौजूद नहीं हैं। संजय सिंह ने पूरे मामले को कांग्रेस की राजनीतिक साजिश करार दिया।

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