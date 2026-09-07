यूपी: संजय सिंह का कांग्रेस पर हमला, बोले- गलत पदनाम देकर जनता को गुमराह करने का प्रयास, बना रही फर्जी टीम
आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सोमवार को कांग्रेस पर पार्टी के संगठन को लेकर भ्रामक खबरें फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जिन लोगों को आम आदमी पार्टी के किसान प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महासचिव बताते हुए पार्टी में शामिल कराया है, उस नाम से आप के संगठन में ये पद मौजूद नहीं हैं। संजय सिंह ने पूरे मामले को कांग्रेस की राजनीतिक साजिश करार दिया।
सोशल मीडिया पर दी सफाई
संजय सिंह ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कुछ जगहों पर यह खबर चलाई जा रही है कि आम आदमी पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विवेक पांडेय, प्रदेश महासचिव संजय मिश्रा और कुछ अन्य लोग कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। उन्होंने इस दावे को सिरे से खारिज करते हुए सवाल उठाया कि मीडिया को यह गलत जानकारी किसने उपलब्ध कराई।उन्होंने स्पष्ट किया कि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष कमांडो अशोक और प्रदेश महासचिव नीरज छौंकर हैं।
गलत पदनाम देकर जनता को गुमराह करने का प्रयास
संजय सिंह ने आरोप लगाया कि किसी दूसरे व्यक्ति को फर्जी तरीके से प्रदेश अध्यक्ष या प्रदेश महासचिव बताकर पार्टी में शामिल कराना कांग्रेस की राजनीतिक मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए किसी व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष का फर्जी टैग लगाकर जॉइनिंग कराना अनैतिक है और जनता व प्रेस को गुमराह करने का प्रयास है।
आप का संगठन मजबूती से खड़ा
आप सांसद ने कहा कि इस तरह की खबरों से आम आदमी पार्टी के संगठन की स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ा है। उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी का संगठन पूरी मजबूती के साथ खड़ा है।