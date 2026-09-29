उत्तर प्रदेश पुलिस में 32,679 सिपाही नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती के लिए आगामी 1 अक्तूबर से शुरू होने वाली शारीरिक दक्षता परीक्षा में संशोधन किया गया है। उप्र पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने बारिश की वजह से 9 केंद्रों में परीक्षा का आयोजन 8 अक्तूबर को कराने का निर्णय लिया है।

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बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक के मुताबिक पीएसी की 12वीं वाहिनी फतेहपुर, 8वीं वाहिनी बरेली, 9वीं वाहिनी मुरादाबाद, 26वीं वाहिनी गोरखपुर, 37वीं वाहिनी कानपुर, 6वीं वाहिनी मेरठ, 47वीं वाहिनी गाजियाबाद, 20वीं वाहिनी आजमगढ़, 39वीं वाहिनी मिर्जापुर केंद्र पर परीक्षा अब 8 अक्तूबर को आयोजित होगी।वहीं, छह परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा 1 अक्तूबर से पूर्व निर्धारित शेड्यूल के अनुसार होगी। इनमें चौथी वाहिनी प्रयागराज, 33वीं वाहिनी झांसी, 35वीं वाहिनी लखनऊ, डॉ. शकुंतला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ, 25वीं वाहिनी रायबरेली और 45वीं वाहिनी अलीगढ़ शामिल हैं।बोर्ड ने सूचित किया है कि 1 अक्तूबर के स्थान पर 8 अक्तूबर को शेड्यूल किए गए अभ्यर्थियों के संशोधित प्रवेश पत्र 30 अक्तूबर को बोर्ड की वेबसाइट http://uppbpb.gov.in पर अपलोड किए जाएंगे, जिन्हें वेबसाइट पर दिए लिंक पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं।अभ्यर्थी प्रवेश पत्र में अंकित परीक्षा केंद्र पर निर्धारित तिथि व समय पर उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगें। संशोधित परीक्षा तिथियों हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा के पूर्व परीक्षा तिथियों हेतु जारी प्रवेश पत्र मान्य नहीं होंगे।