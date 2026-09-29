फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Sipahi Bharti : Exam at nine centers rescheduled to October 8 due to rain; here is the schedule for six center

सिपाही भर्ती : बारिश की वजह से नौ केंद्रों पर परीक्षा 8 अक्तूबर को, छह केंद्रों पर ये है शेड्यूल

Tue, 29 Sep 2026 10:16 PM IST
Ishwar Ashish Bhartiya अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Tue, 29 Sep 2026 10:16 PM IST
सार

उप्र पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने बारिश की वजह से सिपाही भर्ती के लिए होने वाली शारीरिक दक्षता परीक्षा की तारीखों में बदलाव किया है। देखें, अपडेट

विज्ञापन
Sipahi Bharti : Exam at nine centers rescheduled to October 8 due to rain; here is the schedule for six center
- फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

उत्तर प्रदेश पुलिस में 32,679 सिपाही नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती के लिए आगामी 1 अक्तूबर से शुरू होने वाली शारीरिक दक्षता परीक्षा में संशोधन किया गया है। उप्र पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने बारिश की वजह से 9 केंद्रों में परीक्षा का आयोजन 8 अक्तूबर को कराने का निर्णय लिया है।

विज्ञापन


बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक के मुताबिक पीएसी की 12वीं वाहिनी फतेहपुर, 8वीं वाहिनी बरेली, 9वीं वाहिनी मुरादाबाद, 26वीं वाहिनी गोरखपुर, 37वीं वाहिनी कानपुर, 6वीं वाहिनी मेरठ, 47वीं वाहिनी गाजियाबाद, 20वीं वाहिनी आजमगढ़, 39वीं वाहिनी मिर्जापुर केंद्र पर परीक्षा अब 8 अक्तूबर को आयोजित होगी।
विज्ञापन


वहीं, छह परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा 1 अक्तूबर से पूर्व निर्धारित शेड्यूल के अनुसार होगी। इनमें चौथी वाहिनी प्रयागराज, 33वीं वाहिनी झांसी, 35वीं वाहिनी लखनऊ, डॉ. शकुंतला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ, 25वीं वाहिनी रायबरेली और 45वीं वाहिनी अलीगढ़ शामिल हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


बोर्ड ने सूचित किया है कि 1 अक्तूबर के स्थान पर 8 अक्तूबर को शेड्यूल किए गए अभ्यर्थियों के संशोधित प्रवेश पत्र 30 अक्तूबर को बोर्ड की वेबसाइट http://uppbpb.gov.in पर अपलोड किए जाएंगे, जिन्हें वेबसाइट पर दिए लिंक पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं।


अभ्यर्थी प्रवेश पत्र में अंकित परीक्षा केंद्र पर निर्धारित तिथि व समय पर उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगें। संशोधित परीक्षा तिथियों हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा के पूर्व परीक्षा तिथियों हेतु जारी प्रवेश पत्र मान्य नहीं होंगे।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed