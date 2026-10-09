यूपी: मेडिकल कॉलेजों की संख्या 36 से बढ़कर 85 हुई, एमबीबीएस की सीटें 13,600 पार; जानें पूरा अपडेट
उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 36 से बढ़कर 85 और एमबीबीएस सीटें 13,600 से अधिक होने का सरकार ने दावा किया है। आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के तहत 10 करोड़ से ज्यादा लोग स्वास्थ्य योजनाओं से आच्छादित हैं। सरकार के अनुसार, इन प्रयासों से चिकित्सा शिक्षा और इलाज की सुविधाओं का विस्तार हुआ है।
विस्तार
उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव का दावा किया है। सरकार के मुताबिक, वर्ष 2017 से पहले की स्वास्थ्य व्यवस्था को पीछे छोड़ते हुए प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 36 से बढ़कर 85 हो गई है। वहीं, एमबीबीएस की सीटें भी 4,690 से बढ़कर 13,600 से अधिक हो चुकी हैं।
सरकार की ओर से जारी संदेश में कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और अंत्योदय के संकल्प के साथ प्रदेश की डबल इंजन सरकार उत्तर प्रदेश को स्वस्थ, सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही है। संदेश में कहा गया कि कभी प्रदेश की पहचान वन डिस्ट्रिक्ट-वन माफिया से होती थी, लेकिन अब वन डिस्ट्रिक्ट-वन मेडिकल कॉलेज के संकल्प के साथ स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है।
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के मार्गदर्शन और अंत्योदय के संकल्प के साथ प्रदेश की डबल इंजन की भाजपा सरकार ने वर्ष 2017 से पहले की स्वास्थ्य क्षेत्र की लचर व्यवस्था को पीछे छोड़ते हुए उत्तर प्रदेश को स्वस्थ, सक्षम और आत्मनिर्भर प्रदेश बनाने की दिशा में निर्णायक गति से कार्य किया है। इस परिवर्तन का सबसे बड़ा प्रमाण है कि जिस उत्तर प्रदेश की पहचान कभी वन डिस्ट्रिक्ट-वन माफिया से होती थी, वही उत्तर प्रदेश आज वन डिस्ट्रिक्ट-वन मेडिकल कॉलेज के संकल्प के साथ स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में नए मानक स्थापित कर रहा है। जहां प्रदेश में वर्ष 2017 में मेडिकल कॉलेजों की संख्या मात्र 36 थी, वहीं आज यह बढ़कर 85 हो गई है। साथ ही, एमबीबीएस की सीटें 4,690 से बढ़कर 13,600 से अधिक हो चुकी हैं। इससे एक ओर युवाओं के लिए चिकित्सा शिक्षा के अवसर बढ़े हैं, वहीं दूसरी ओर आमजन के लिए घर के निकट गुणवत्तापूर्ण उपचार की सुविधा का विस्तार हुआ है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान से आच्छादित 10 करोड़ से अधिक प्रदेशवासी आज गंभीर बीमारी के उपचार के भारी खर्च की चिंता से मुक्त होकर बेहतर स्वास्थ्य, सम्मान और गरिमा के साथ जीवन यापन कर रहे हैं। उपचार की विवशता से स्वास्थ्य सुरक्षा के विश्वास तक, यही स्वस्थ उत्तर प्रदेश की नई पहचान है।— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) October 9, 2026
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के मार्गदर्शन और अंत्योदय के संकल्प के साथ प्रदेश की डबल इंजन की भाजपा सरकार ने वर्ष 2017 से पहले की स्वास्थ्य क्षेत्र की लचर व्यवस्था को पीछे छोड़ते हुए उत्तर प्रदेश को स्वस्थ, सक्षम और आत्मनिर्भर प्रदेश बनाने की दिशा में निर्णायक गति से कार्य किया है। इस परिवर्तन का सबसे बड़ा प्रमाण है कि जिस उत्तर प्रदेश की पहचान कभी वन डिस्ट्रिक्ट-वन माफिया से होती थी, वही उत्तर प्रदेश आज वन डिस्ट्रिक्ट-वन मेडिकल कॉलेज के संकल्प के साथ स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में नए मानक स्थापित कर रहा है। जहां प्रदेश में वर्ष 2017 में मेडिकल कॉलेजों की संख्या मात्र 36 थी, वहीं आज यह बढ़कर 85 हो गई है। साथ ही, एमबीबीएस की सीटें 4,690 से बढ़कर 13,600 से अधिक हो चुकी हैं। इससे एक ओर युवाओं के लिए चिकित्सा शिक्षा के अवसर बढ़े हैं, वहीं दूसरी ओर आमजन के लिए घर के निकट गुणवत्तापूर्ण उपचार की सुविधा का विस्तार हुआ है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान से आच्छादित 10 करोड़ से अधिक प्रदेशवासी आज गंभीर बीमारी के उपचार के भारी खर्च की चिंता से मुक्त होकर बेहतर स्वास्थ्य, सम्मान और गरिमा के साथ जीवन यापन कर रहे हैं। उपचार की विवशता से स्वास्थ्य सुरक्षा के विश्वास तक, यही स्वस्थ उत्तर प्रदेश की नई पहचान है।— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) October 9, 2026
चिकित्सा शिक्षा के अवसर बढ़ने का दावा
मेडिकल कॉलेजों की संख्या और एमबीबीएस सीटों में वृद्धि से चिकित्सा शिक्षा हासिल करने वाले युवाओं के लिए अवसर बढ़े हैं। साथ ही, सरकार का कहना है कि इससे लोगों को अपने घर के नजदीक बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने में मदद मिली है।
10 करोड़ से अधिक लोगों को स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ
संदेश के अनुसार, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के तहत प्रदेश के 10 करोड़ से अधिक लोग आच्छादित हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य पात्र परिवारों को गंभीर बीमारियों के इलाज पर होने वाले भारी खर्च से राहत देना और स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराना है।
सरकार ने इस बदलाव को उपचार की मजबूरी से स्वास्थ्य सुरक्षा के भरोसे तक का सफर बताया है। उसके मुताबिक, चिकित्सा शिक्षा का विस्तार, मेडिकल कॉलेजों की बढ़ती संख्या और स्वास्थ्य योजनाओं का दायरा उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने की दिशा में अहम कदम हैं।