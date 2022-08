Earthquake in Lucknow : लखनऊ में देर रात आया भूकंप, रिक्टर पैमाने पर 5.2 रही तीव्रता

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आधी रात को भूकम्प के झटके महसूस किए गए हैं। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार इस भूकंप की तीव्रता 5.2 रही। समय 1.12 बजे बताया जा रहा है।

An earthquake of magnitude 5.2 occurred at 139km north-northeast of Lucknow, Uttar Pradesh at around 1.12 am, today. The depth of the earthquake was 82 km below the ground: National Center for Seismology