Lucknow News: राजधानी में अगले दो दिन में चढ़ेगा पारा, बढ़ेगी उमस
लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 02:33 AM IST
Updated Wed, 16 Sep 2026 02:33 AM IST
विज्ञापन
विज्ञापन
लखनऊ। राजधानी में मंगलवार को अच्छी धूप खिली, जिससे तापमान के साथ उमस भी बढ़ी। दोपहर बाद बादलों की आवाजाही रही, लेकिन बूंदाबांदी नहीं हुई। मौसम विभाग ने हल्की बारिश की संभावना जताई थी, मगर बादल बिना बरसे चले गए। बुधवार को भी बादल सक्रिय रह सकते हैं। इसके बाद धूप बढ़ने के साथ उमस भरी गर्मी जोर पकड़ेगी।
क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि बृहस्पतिवार से मानसूनी बारिश पर फिलहाल लगाम लगने के आसार हैं। अगले चार दिनों में अधिकतम तापमान करीब दो डिग्री बढ़ सकता है। मंगलवार को अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जो बीते दिन के मुकाबले 0.6 डिग्री अधिक है। न्यूनतम तापमान 26.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सोमवार से 0.4 डिग्री कम रहा।
विज्ञापन