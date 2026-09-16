Lucknow News: प्रबुद्ध वर्ग की बैठक में पुलिसिंग पर उठे सवाल, लोग बोले- इलाकों में कितने अपराधी छिपे हैं, पुलिस को पता तक नहीं

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मिल्लत नगर रोड स्थित भूइहारे बाबा ट्रस्ट परिसर में हुई बैठक में मृतक की आत्मा की शांति के लिए दो मिनट का मौन भी रखा गया। वरिष्ठ समाजसेवी राकेश पांडेय ने संकरे रास्तों पर नोएंट्री के बावजूद भारी वाहनों के आवागमन का मुद्दा उठाया। अखिलेश अवस्थी ने नाबालिगों के ई रिक्शा चलाने पर पुलिस की निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठाए। बैठक में पूर्व पुलिस अधिकारी चंद्रदेव दुबे, गुड़िया सिंह उपाध्याय, प्रियंका बाजपेई, संतोष कुमार गुप्ता, रमेश चंद्र अवस्थी, राकेश श्रीवास्तव, शैलेंद्र मिश्रा, अभिषेक मिश्र, उदय प्रताप यादव, विष्णु अवस्थी, उज्ज्वल दीक्षित और आदित्य गुप्ता मौजूद रहे। विज्ञापन

मिल्लत नगर रोड स्थित भूइहारे बाबा ट्रस्ट परिसर में हुई बैठक में मृतक की आत्मा की शांति के लिए दो मिनट का मौन भी रखा गया। वरिष्ठ समाजसेवी राकेश पांडेय ने संकरे रास्तों पर नोएंट्री के बावजूद भारी वाहनों के आवागमन का मुद्दा उठाया। अखिलेश अवस्थी ने नाबालिगों के ई रिक्शा चलाने पर पुलिस की निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठाए। बैठक में पूर्व पुलिस अधिकारी चंद्रदेव दुबे, गुड़िया सिंह उपाध्याय, प्रियंका बाजपेई, संतोष कुमार गुप्ता, रमेश चंद्र अवस्थी, राकेश श्रीवास्तव, शैलेंद्र मिश्रा, अभिषेक मिश्र, उदय प्रताप यादव, विष्णु अवस्थी, उज्ज्वल दीक्षित और आदित्य गुप्ता मौजूद रहे। मिल्लत नगर रोड स्थित भूइहारे बाबा ट्रस्ट परिसर में हुई बैठक में मृतक की आत्मा की शांति के लिए दो मिनट का मौन भी रखा गया। वरिष्ठ समाजसेवी राकेश पांडेय ने संकरे रास्तों पर नोएंट्री के बावजूद भारी वाहनों के आवागमन का मुद्दा उठाया। अखिलेश अवस्थी ने नाबालिगों के ई रिक्शा चलाने पर पुलिस की निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठाए। बैठक में पूर्व पुलिस अधिकारी चंद्रदेव दुबे, गुड़िया सिंह उपाध्याय, प्रियंका बाजपेई, संतोष कुमार गुप्ता, रमेश चंद्र अवस्थी, राकेश श्रीवास्तव, शैलेंद्र मिश्रा, अभिषेक मिश्र, उदय प्रताप यादव, विष्णु अवस्थी, उज्ज्वल दीक्षित और आदित्य गुप्ता मौजूद रहे।मिल्लत नगर रोड स्थित भूइहारे बाबा ट्रस्ट परिसर में हुई बैठक में मृतक की आत्मा की शांति के लिए दो मिनट का मौन भी रखा गया। वरिष्ठ समाजसेवी राकेश पांडेय ने संकरे रास्तों पर नोएंट्री के बावजूद भारी वाहनों के आवागमन का मुद्दा उठाया। अखिलेश अवस्थी ने नाबालिगों के ई रिक्शा चलाने पर पुलिस की निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठाए। बैठक में पूर्व पुलिस अधिकारी चंद्रदेव दुबे, गुड़िया सिंह उपाध्याय, प्रियंका बाजपेई, संतोष कुमार गुप्ता, रमेश चंद्र अवस्थी, राकेश श्रीवास्तव, शैलेंद्र मिश्रा, अभिषेक मिश्र, उदय प्रताप यादव, विष्णु अवस्थी, उज्ज्वल दीक्षित और आदित्य गुप्ता मौजूद रहे।

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गुडंबा। मड़ियांव में बुजुर्ग मगन बिहारी तिवारी की हत्या के बाद मंगलवार को फैजुल्लागंज में प्रबुद्ध वर्ग की बैठक में लोगों ने पुलिस के खुफिया तंत्र और गश्त पर सवाल उठाए। सामाजिक कार्यकर्ता ममता त्रिपाठी ने कहा कि हत्या का आरोपी वांछित होने के बावजूद मड़ियांव थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर वर्षों से रह रहा था। पुलिस को इसकी जानकारी तक नहीं थी। सवाल यह है कि जब थाने के इतने करीब रह रहे वांछित अपराधी की भनक पुलिस को नहीं लगी तो कॉलोनियों और झुग्गियों में छिपकर रह रहे दूसरे अपराधियों का पता कैसे चलेगा?