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Lucknow News: सिटी में आज

Wed, 16 Sep 2026 02:34 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 02:34 AM IST
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In the city today
गणेश उत्सव
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- उत्तर प्रदेश पुस्तक व्यापार मंडल की ओर से गणेश उत्सव आलमबाग के सिंगारनगर बरातघर में सुबह 9 बजे।
- छत्रपति गणेश उत्सव मंडल की ओर से गणेश उत्सव में भजन संध्या इंदिरानगर के बी ब्लॉक में शाम 7 बजे।

- झूलेलाल पार्क में गणेशोत्सव कार्यक्रम शाम 7 बजे।
- लखनऊ के महराजा के तहत पेपर मिल कॉलोनी के अक्षयवर मल्ल पार्क में गणेशोत्सव रात 8 बजे।
- कानपुर रोड की एलडीए कॉलोनी सेक्टर डी-एक में गणेशोत्सव शाम 7:30 बजे।
- अलीगंज के राजा गणेश उत्सव में भजन व हनुमान जी की झांकी नेहरू बाल वाटिका पार्क अलीगंज स्थित गुलाब वाटिका अपार्टमेंट परिसर में शाम 7 बजे।

दादी-नानी की कहानी
- लोक संस्कृति संस्थान की ओर से दादी-नानी की कहानी-जीतेश की जुबानी कार्यक्रम विकास नगर के राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में दोपहर 12 बजे।

लखनऊ विद जेन-जी
- आइसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा, प्रदेश अध्यक्ष मनीष की मौजूदगी में लखनऊ विद जेन-जी कार्यक्रम कैसरबाग के गांधी ऑडिटोरियम में दोपहर 3 बजे।

सम्मान समारोह
- यूनीवर्सल बुकसेलर्स की ओर से ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का सम्मान हजरतगंज के यूनीवर्सल बुकसेलर्स में सुबह 11 बजे।

परिचर्चा
- अमीश त्रिपाठी की किताब ध्रुव तारा पर परिचर्चा गोमतीनगर के यूनीवर्सल बुकसेलर्स पर शाम 5 बजे।
यज्ञ
आर्य प्रतिनिधि सभा की ओर से ओजोन दिवस पर यज्ञ, प्रवचन और भजन नरही, हजरतगंज की यज्ञशाला में सुबह 9 बजे।
मार्च
आरक्षण बचाओ मोर्चा की ओर से सरकारी नियुक्तियों में हुए आरक्षण घोटाले के विरोध में विधानसभा मार्च ईको गार्डन से दोपहर 2 बजे।
कार्यशाला
राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी की ओर से एंटी डोपिंग एजुकेशन को लेकर कार्यशाला केडी सिंह बाबू स्टेडियम के सभागार में दोपहर 2 बजे।
विज्ञान प्रदर्शनी
यूपी बोर्ड की छात्राओं की ओर से विज्ञान प्रदर्शनी अमीनाबाद गंगा प्रसाद मार्ग स्थित महिला विद्यालय इंटर कॉलेज में सुबह 10 बजे।
सांस्कृतिक संध्या
गोमती पुस्तक महोत्सव में सांस्कृतिक संध्या लखनऊ विश्वविद्यालय शाम 6:30 बजे।
खेल
केएल गर्ग मेमोरियल प्राइजमनी टेनिस टूर्नामेंट ला-मार्टीनियर कॉलेज की टेनिस फेसिलिटी में सुबह नौ बजे से।
मंडलीय विद्यालयीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप राष्ट्रभारती इंटर कॉलेज, कल्याणपुर में 12 बजे से।
क्षेत्रीय खेल कार्यालय की ओर से शिक्षा और जागरूकता कार्यशाला केडी सिंह बाबू स्टेडियम में दोपहर 2 बजे से।
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