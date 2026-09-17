Lucknow News: छात्रों के आमरण अनशन के बाद हॉस्टल शुल्क वृद्धि का आदेश वापस

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रणवीर सिंह बिष्ट छात्रावास की फीस सात हजार रुपये से अचानक 27 हजार रुपये कर दिए जाने से छात्रों में आक्रोश था। विवि प्रशासन को कई बार ज्ञापन देने के बाद भी जब उनकी बात नहीं सुनी गई तो वे बुधवार को विवि परिसर में अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठ गए। एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष आर्यन मिश्रा ने बताया कि विवि प्रशासन ने शुल्क बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग मान ली है। छात्र नेता का कहना है कि पुराने छात्रों से सात हजार रुपये ही शुल्क लिया जाएगा। बाकी नए छात्रों से ही बढ़ा हुआ शुल्क लिया जाएगा।सिक्योरिटी कंपनी पर पैसा लेकर नौकरी देने का आरोपलखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय में सेवाप्रदाता कंपनी हिंदी सिक्योरिटी फोर्स पर सुरक्षाकर्मियों ने 30 से 40 हजार रुपया घूस लेकर नए सुरक्षाकर्मियों की भर्ती करने का आरोप लगाया है। इसे लेकर सुरक्षाकर्मी ने एक वीडियो जारी कर आरोप लगाया है कि सिक्योरिटी कंपनी के कर्मचारी नए गार्ड्स की भर्ती में खुलेआम रिश्वत मांग रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही सिक्योरिटी कंपनी ने लविवि में अपनी सेवाएं दे रहे 40 गार्ड्स को बिना किसी नोटिस के नौकरी से हटा दिया था। सिक्योरिटी गार्ड्स के आंदोलन के बाद विवि प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए कंपनी को नोटिस थमा दिया है। सुरक्षाकर्मियों का कहना है कि कंपनी ने जुलाई का वेतन अब तक नहीं दिया है और वेतन मांगने पर धमकी दी जाती है।