यूपी: प्रदेश में पूरी तरह से सक्रिय है मानसून, आज इन 18 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी; यहां होगा वज्रपात

उत्तर प्रदेश में थोड़ी नरमी के बाद मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। माैसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पश्चिमी हिस्से में बने कम दबाव क्षेत्र के मजबूत होने से अगले एक हफ्ते तक बारिश का दाैर जारी रहने वाला है। हालांकि इस बारिश का असर खास ताैर पर दक्षिणी-पूर्वी जिलों और विंध्य क्षेत्र में ज्यादा दिखेगा। मध्यांचल और पश्चिमी यूपी में गरज चमक और छिटपुट बूंदाबांदी रहेगी।

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