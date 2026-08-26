यूपी: प्रदेश में मानसून पूरी तरह से सक्रिय, आज इन 28 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट; तीन डिग्री तक गिरा पारा

राजधानी में मंगलवार को लगातार तीसरे दिन बादलों की आवाजाही के साथ हल्की बारिश हुई। सुबह हल्की बूंदाबांदी के बाद कुछ देर के लिए धूप खिली, लेकिन फिर से बादलों की सक्रियता बढ़ी और दोपहर में महानगर, गोमतीनगर समेत शहर के अलग-अलग इलाकों में हल्की बारिश हुई।



क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि बुधवार को भी बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और लखनऊ में बारिश होने की संभावना है। बृहस्पतिवार से यहां बारिश के कमजोर पड़ने और साथ ही तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।



बारिश के असर से दिन भर माैसम सुहाना बना रहा। अधिकतम तापमान में 3.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई और यह 30.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 3.3 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। न्यूनतम तापमान 1 डिग्री की बढ़त के साथ 27.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।