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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   UP: Monsoon fully active in the state, heavy rain alert in these 28 districts today; mercury drops by three de

यूपी: प्रदेश में मानसून पूरी तरह से सक्रिय, आज इन 28 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट; तीन डिग्री तक गिरा पारा

Wed, 26 Aug 2026 07:30 AM IST
रोहित मिश्र अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: रोहित मिश्र Updated Wed, 26 Aug 2026 07:30 AM IST
सार

Weather in UP: यूपी में मानसून पूरी तरह से सक्रिय है। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार के बाद इसकी तीव्रता में कमी आएगी। 

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UP: Monsoon fully active in the state, heavy rain alert in these 28 districts today; mercury drops by three de
यूपी में बारिश को लेकर अलर्ट जारी। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार
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उत्तर प्रदेश में मंगलवार को पूर्वी यूपी और कुछ दक्षिणी जिलों में अच्छी बारिश देखने को मिली। माैसम विभाग का कहना है यूपी में मानसून की सक्रियता फिलहाल 27 अगस्त तक बनी रहेगी। माैसम विभाग ने बुधवार के लिए प्रदेश के तराई, बुंदेलखंड समेत कुल 29 जिलों में भारी बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है।

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मंगलवार को आजमगढ़ में सर्वाधिक 120 मिमी बारिश दर्ज हुई। वहीं वाराणसी में 128 मिमी, सोनभद्र में 120 मिमी, बस्ती में 117 मिमी, अंबेडकरनगर में 114.4 मिमी और सुल्तानपुर में 107 मिमी बारिश हुई।क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि अगले दो दिनों तक यूपी के पूर्वी और दक्षिणी जिलों में मध्यम से भारी बारिश जारी रहने वाली है। इसके बाद कुछ दिनों के लिए मानसून के धीरे-धीरे कमजोर पड़ने के संकेत हैं।

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इन जिलों में है भारी बारिश का यलो अलर्ट

बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, रायबरेली, मैनपुरी, इटावा, औरेया, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर एवं आस पास के क्षेत्र।

रिमझिम बारिश से सुहाना हुआ माैसम, 3.5 डिग्री गिरा पारा

UP: Monsoon fully active in the state, heavy rain alert in these 28 districts today; mercury drops by three de
लखनऊ में हुई बारिश। - फोटो : अमर उजाला।

 राजधानी में मंगलवार को लगातार तीसरे दिन बादलों की आवाजाही के साथ हल्की बारिश हुई। सुबह हल्की बूंदाबांदी के बाद कुछ देर के लिए धूप खिली, लेकिन फिर से बादलों की सक्रियता बढ़ी और दोपहर में महानगर, गोमतीनगर समेत शहर के अलग-अलग इलाकों में हल्की बारिश हुई।

क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि बुधवार को भी बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और लखनऊ में बारिश होने की संभावना है। बृहस्पतिवार से यहां बारिश के कमजोर पड़ने और साथ ही तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।

बारिश के असर से दिन भर माैसम सुहाना बना रहा। अधिकतम तापमान में 3.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई और यह 30.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 3.3 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। न्यूनतम तापमान 1 डिग्री की बढ़त के साथ 27.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

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