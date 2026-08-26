Lucknow News: फर्जीवाड़ा कर जावित्री इंस्टीट्यूट के खाते से 50 लाख निकालने के आरोपी दंपती गिरफ्तार

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इंस्पेक्टर सुनील कुमार सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी रायबरेली के ऊंचाहार निवासी विजय सिंह और उसकी पत्नी नेहा सिंह हैं। मामले में आरोपियों का एक साथी भागा चल रहा है। आरोपियों के पास 10 बैंकों की पासबुक, सात बैंकों की चेक बुक, छह डेबिट कार्ड और अन्य दस्तावेज बरामद हुए हैं। आरोपियों के खिलाफ रायबरेली में ठगी के कई मामले दर्ज हैं।

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तेलीबाग। पीजीआई इलाका स्थित जावित्री इंस्टीट्यूट के बैंक खाते से 50 लाख रुपये निकालने के आरोपी दंपती को पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। मामले में इंस्टिट्यूट के एमडी ईश त्यागी ने चार जून को पीजीआई थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी।