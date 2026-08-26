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Lucknow News: सिलिंडर का रेगुलेटर खोलकर पत्नी-बच्चों को कमरे में किया बंद, पुलिस ने बचाया

Wed, 26 Aug 2026 02:51 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Wed, 26 Aug 2026 02:51 AM IST
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Man opened gas cylinder regulator and locked wife and children in the room, police rescued them
लखनऊ। पारा की पुरानी कांशीराम कॉलोनी में सोमवार देर रात घरेलू विवाद के बाद पति ने किचन में गैस सिलिंडर का रेगुलेटर खोलकर पत्नी और दोनों बच्चों को कमरे में बंद कर दिया। पड़ोसियों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर तीनों को सकुशल निकाला।
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इंस्पेक्टर सुरेश सिंह के मुताबिक, विमल गुप्ता कैटरिंग का काम करते हैं। उनकी पत्नी सपना गुप्ता लोगों के घरों में काम करती है। सोमवार रात करीब 12:30 बजे दोनों के बीच विवाद हो गया। बात बढ़ने पर विमल ने गैस सिलिंडर का रेगुलेटर खोल दिया और पत्नी, बच्चों को कमरे में बंदकर बाहर से ताला लगाकर चला गया।
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कमरे तक गैस की गंध फैलने पर सपना और बच्चों ने मदद के लिए शोर मचाना शुरू किया। आवाज सुनकर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़कर सपना और बच्चों को बाहर निकाला। इसके बाद विमल को हिरासत में लेकर पूछताछ की। बाद में उसे समझा-बुझाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया।
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