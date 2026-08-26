Lucknow News: रिमझिम से सुहाना हुआ मौसम

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लखनऊ। राजधानी में लगातार तीसरे दिन मंगलवार को बादलों की आवाजाही के बीच बारिश हुई। सुबह बूंदाबांदी के बाद कुछ देर के लिए धूप खिली, लेकिन फिर से बादलों की सक्रियता बढ़ी और दोपहर में महानगर, गोमतीनगर समेत अलग-अलग इलाकों में हल्की बारिश हुई। इससे मौसम सुहाना हो गया।क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि बुधवार को भी बारिश की संभावना है। बृहस्पतिवार से बारिश के कमजोर पड़ने और साथ तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।बारिश के असर से अधिकतम तापमान में 3.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई और यह 30.4 डिग्री सेल्सियस रहा। सामान्य से यह 3.3 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। न्यूनतम तापमान एक डिग्री की बढ़त के साथ 27.4 डिग्री दर्ज किया गया।