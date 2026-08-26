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Lucknow News: बंगलूरू गई महिला के घर से 34.49 लाख के जेवर चोरी

Wed, 26 Aug 2026 02:53 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Wed, 26 Aug 2026 02:53 AM IST
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Jewellery worth 34.49 lakh stolen from the home of a woman who had gone to Bengaluru
एआई तस्वीर।
लखनऊ। गोमतीनगर विस्तार के सरस्वतीपुरम में निशा शुक्ला के मकान से चोरों ने करीब 34.49 लाख रुपये के सोने के आभूषण चोरी कर लिए। निशा घटना के समय अपने बेटे के पास बंगलूरू में थीं। उनके भतीजे अर्पित शुक्ला ने गोमतीनगर विस्तार थाने में आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है।
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अर्पित के मुताबिक, उनकी चाची निशा तीन माह से बंगलूरू में रह रही थीं और घर में ताला लगा हुआ था। मंगलवार सुबह करीब आठ बजे निशा को चोरी की सूचना मिली, जिसके बाद उन्होंने उन्हें जानकारी दी। वह तुरंत घर पहुंचे और यूपी 112 पर घटना की सूचना दी। पुलिस के साथ घर में दाखिल होने पर सारा सामान बिखरा मिला और अलमारियों के लॉकर टूटे हुए थे। चोर 34.49 लाख रुपये के जेवर, चांदी का राम दरबार, चांदी के चार मेडल, छह सिक्के और 10 हजार रुपये नकद ले गए।
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कार से चोरी करने पहुंचे थे आरोपी
पुलिस ने घटनास्थल व आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जांची। फुटेज में चार से पांच लोग कार से आते दिखे। कार निशा के घर के सामने रुकी। आरोपी घर में दाखिल हुए और सामान बटोरकर कुछ देर बाद भाग निकले। एडीसीपी पूर्वी अमोल मुर्कुट ने बताया कि पुलिस को कई फुटेज मिले हैं। आरोपियों को चिह्नित कर लिया गया है और उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की चार टीमें गठित की गई हैं।
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