यूपी एमएलसी चुनाव: भाजपा ने खोले सभी पत्ते, स्नातक-शिक्षक सीटों पर छह और नाम घोषित; टूटा शर्मा गुट

उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की 11 सीटों के चुनाव के लिए भाजपा ने अपने सभी प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। मंगलवार को पार्टी ने छह और नामों का एलान किया। इनमें तीन स्नातक और तीन शिक्षक सीटें शामिल हैं। इससे पहले मई में पांच सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए जा चुके थे। इस तरह भाजपा ने चुनावी मैदान में अपनी पूरी तस्वीर साफ कर दी है।

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भाजपा केंद्रीय कार्यालय के प्रभारी तरुण चुघ की ओर जारी सूची के मुताबिक वाराणसी स्नातक सीट से केदार नाथ सिंह, मेरठ स्नातक सीट से दिनेश गोयल और इलाहाबाद-झांसी स्नातक सीट से अशोक कुमार राठौर को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं, वाराणसी शिक्षक सीट से डॉ. प्रमोद मिश्रा, आगरा शिक्षक सीट से से इंजीनियर हरिकिशोर तिवारी और गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक सीट से ध्रुव त्रिपाठी प्रत्याशी बनाए गए हैं। जबकि मेरठ स्नातक से दिनेश गोयल मौजूदा एमएलसी हैं और पार्टी ने उन्हें फिर मैदान में उतारा है। ध्रुव कुमार त्रिपाठी और प्रमोद मिश्रा शिक्षक संघ शर्मा गुट के नेता रहे हैं। प्रमोद मिश्रा वर्तमान में इस संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे हैं।दूसरी सूची में शामिल केदारनाथ सिंह पूर्व एमएलसी हैं और पिछले चुनाव में ये सपा से हार गए थे। फिर भी भाजपा ने इस बार फिर मौका दिया है। जबकि कर्मचारी नेता रहे हरिकिशोर तिवारी को पहली बार मौका दिया गया है। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में भी पार्टी ने अपने पुराने संगठनात्मक आधार और सक्रिय चेहरों को मैदान में उतारा है।