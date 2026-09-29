यूपी: घूसकांड में फंसे RDSO के दो अफसरों पर आय से अधिक संपत्ति का केस, बैंक खातों की जांच में जुटी सीबीआई

पश्चिम बंगाल के हावड़ा में घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किए गए रिसर्च डिजाइंस एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गनाइजेशन (आरडीएसओ) के डिप्टी डायरेक्टर आशुतोष कुमार और सीनियर सेक्शन इंजीनियर दीपक कुमार के खिलाफ सीबीआई आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का केस दर्ज करेगी। सीबीआई, कोलकाता की एंटी करप्शन ब्रांच ने उनके खिलाफ तमाम सुबूत जुटाए हैं जो उनकी अघोषित संपत्तियों से जुड़े हैं।

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