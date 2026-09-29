मंत्री नंदी बोले: यूपीआईटीएस नई आर्थिक पहचान का उत्सव, ट्रेड शो बना हुनर को ग्लोबल बाजार तक पहुंचाने का मंच
यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के समापन पर मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने इसे प्रदेश की नई आर्थिक पहचान का उत्सव बताया। उन्होंने कहा कि ट्रेड शो उद्यमियों, कारीगरों और बुनकरों को वैश्विक बाजार से जोड़ रहा है। 90 देशों के खरीदारों की भागीदारी से यूपी की कारोबारी क्षमता को बढ़ावा मिला।
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यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के समापन समारोह में औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह की मौजूदगी में कहा कि ट्रेड शो प्रदेश की नई आर्थिक पहचान का उत्सव है। चार साल पहले शुरू हुआ यह आयोजन प्रदेश के उद्यमियों, कारीगरों और बुनकरों के उत्पादों को घरेलू बाजार से वैश्विक बाजार तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण मंच बन चुका है।
नन्दी ने कहा कि 90 देशों के 600 से अधिक विदेशी खरीदारों की भागीदारी इस बात का प्रमाण है कि दुनिया उत्तर प्रदेश की क्षमता को गंभीरता से देख रही है। पार्टनर कंट्री के रूप में छह देशों की सहभागिता दिखाता है कि आज उत्तर प्रदेश दुनिया के लिए बड़ा बिजनेस पार्टनर बन रहा है।
उन्होंने कहा कि अपनी विरासत को बचाने के साथ ही आधुनिक बाजार, आधुनिक तकनीक और आधुनिक ब्रांडिंग से जोड़ने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश सरकार इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सप्रेसवे, एयर कनेक्टिविटी और निवेश के अनुकूल वातावरण से उद्योग और व्यापार के लिए नई संभावनाएं तैयार की हैं।
इन्वेस्ट यूपी पवेलियन ने हासिल किया शीर्ष सम्मानइंटरनेशनल ट्रेड शो में इन्वेस्ट यूपी पवेलियन ने ''सर्वश्रेष्ठ पवेलियन'' का प्रथम पुरस्कार अपने नाम किया है। यह प्रतिष्ठित सम्मान पवेलियन के अभिनव डिजाइन और राज्य के निवेश इकोसिस्टम, नीतियों व व्यापारिक अवसरों की प्रभावी प्रस्तुति के लिए दिया गया है।
समापन समारोह पर केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने इन्वेस्ट यूपी की टीम को यह पुरस्कार प्रदान किया। इन्वेस्ट यूपी द्वारा पवेलियन में बैठकें और सेक्टोरल सत्र आयोजित किए गए। प्रदर्शनी में उत्तर प्रदेश के उभरते और मजबूत सेक्टर्स जैसे मैन्युफैक्चरिंग, आईटी और आईटीईएस , जीसीसी , रिन्यूएबल एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्सटाइल और डिफेंस का प्रदर्शन किया गया।