यूपी: पत्नी-बेटी के हत्यारे होमगार्ड का कबूलनामा, बोला- बर्तन फेंक कर मुझे मारती थी, दिमाग खराब हो गया था

बेटे और बहू को खाने पर बुलाया था

रवींद्र के बेटे विनय ने पुलिस को बताया कि वह पत्नी और बेटे के साथ एक साल से पारा में रह रहा है। परिवार से अलग रहने की वजह उसने पारिवारिक कलह बताई। एडीसीपी ने बताया कि विनय के मुताबिक बृहस्पतिवार शाम पिता ने फोन कर उसे रात का खाना साथ खाने के लिए बुलाया था। इस पर विनय पत्नी और बेटे के साथ पिता के घर पहुंचा था। विनय ने बताया कि जब वह घर पहुंचा, उस समय भी मां और पिता के बीच विवाद चल रहा था। खाना खाने के बाद वह पत्नी और बेटे के साथ अपने घर लौट आया।