यूपी: एलडीए विकसित करेगा सुशांत गोल्फ सिटी, नए मानचित्रों पर लगेगा टाउनशिप कंप्लीशन शुल्क; जानिए पूरा प्लान

नैमिष और वरुण विहार आवासीय योजना की तरह ही एलडीए शहीद पथ स्थित अंसल एपीआई कंपनी की सुशांत गोल्फ सिटी हाईटेक टाउनशिप को भी मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत विकसित करेगा। इसी के तहत शासन एलडीए को योजना विकसित करने के लिए बजट देगा।

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सुशांत गोल्फ सिटी हाईटेक टाउनशिप को विकसित करने के लिए एलडीए की ओर से जो कार्ययोजना तैयार की गई है उसमें इसका प्रावधान किया गया है। इसके अलावा टाउनशिप के पूर्ण विकसित, आंशिक रूप से विकसित और अविकसित क्षेत्रों को अलग-अलग चिन्हित करते हुए अधूरी सड़कों, सीवर, पानी, बिजली आदि की सुविधाओं को पूरा कराया जाएगा। जो योजना बनी है उसके अनुसारटाउनशिप के अंदर कुछ प्रमुख मार्गों का निर्माण आवश्यक भूमि उपलब्ध न होने के कारण पूरा नहीं हो पाया है। इनमें मेदांता अस्पताल तथा बेस्ट प्राइस के आसपास के क्षेत्रों में भी प्रमुख सड़कों के निर्माण का कार्य जमीन न मिलने से प्रभावित है। इन प्रमुख सड़कों का निर्माण पूरा करने के लिए जमीन भी अधिग्रहित करेगा।इसी प्रकार एसटीपी, सीवर लाइन, विद्युत सब-स्टेशन तथा रेलवे ओवरब्रिज सहित कई महत्वपूर्ण अवस्थापना कार्य अभी पूर्ण किए जाने हैं। इनके लिए भी आवश्यकता होने पर जमीन अधिग्रहित की जाएगी। टाउनशिप के बाकी अवस्थापना विकास कार्यों पर करीब 2,216.91 करोड़ खर्च का अनुमान है।