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लखनऊ। जनजातीय संस्कृति की विविधता, परंपराओं और कलाकारों की प्रतिभा को साझा मंच मिला तो यूपी दर्शन पार्क चार दिन तक लोक कला के रंगों से सराबोर रहा। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर 23 से 26 नवंबर तक आयोजित जनजाति भागीदारी उत्सव-2026 का बृहस्पतिवार को समापन हुआ। झारखंड के बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित नाटक ‘धरती आबा’ से लेकर कजाकिस्तान, जिम्बाब्वे और मालदीव के कलाकारों की प्रस्तुतियों ने उत्सव को खास बनाया।समापन दिवस पर झारखंड की धरती से भगवान बिरसा मुंडा के जीवन और संघर्ष पर आधारित नाटक ‘धरती आबा’ का दोबारा मंचन हुआ। नाटक ने जनजातीय अस्मिता, स्वाभिमान और स्वतंत्रता चेतना की झलक दिखाई।सोनभद्र का सुमर डोमकच, पीलीभीत का थारू नृत्य, छत्तीसगढ़ का गौर मड़िया-कंकसार और मध्य प्रदेश का बैगा परधौनी भी दर्शकों के आकर्षण का केंद्र रहे। कजाकिस्तान, जिम्बाब्वे और मालदीव के सांस्कृतिक दलों ने अपनी प्रस्तुतियों से अंतरराष्ट्रीय सहभागिता को नया रंग दिया। कठपुतली, बहुरूपिया, जयपुर की नट-नटी कला और जादू प्रदर्शन ने भी दर्शकों का मनोरंजन किया।उत्सव में देश के विभिन्न राज्यों के जनजातीय कलाकारों, शिल्पकारों और लोक कलाकारों ने भाग लिया। लोकनृत्य, संगीत, हस्तशिल्प, पारंपरिक वेशभूषा और जीवनशैली के जरिए जनजातीय विरासत को करीब से जानने का मौका मिला।समापन समारोह में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह, समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण और परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह मौजूद रहे। भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. मांडवी सिंह और पद्मश्री विद्या बिंदु सिंह भी उपस्थित रहीं। उप्र लोक एवं जनजाति संस्कृति संस्थान की ओर से आयोजित उत्सव का मार्गदर्शन निदेशक अतुल द्विवेदी ने किया।