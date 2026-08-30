यूपी: प्रदेश में जारी रहेगा भारी बारिश का दौर, सोमवार को इन 18 जिलों में भारी बरसात की चेतावनी; अलर्ट जारी
Weather in UP: यूपी में मानसून का असर बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में बारिश राज्य के अलग-अलग हिस्सों में होती रहेगी।
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उत्तर प्रदेश में थोड़ी नरमी के बाद मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। माैसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पश्चिमी हिस्से में बने कम दबाव क्षेत्र के मजबूत होने से अगले एक हफ्ते तक बारिश का दाैर जारी रहने वाला है। हालांकि इस बारिश का असर खास ताैर पर दक्षिणी-पूर्वी जिलों और विंध्य क्षेत्र में ज्यादा दिखेगा। मध्यांचल और पश्चिमी यूपी में गरज चमक और छिटपुट बूंदाबांदी रहेगी।
सोमवार के लिए प्रदेश के चित्रकूट, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। वहीं बांदा, कौशांबी, फतेहपुर, प्रतापगढ़, वाराणसी, रामपुर, बरेली, पीलीभीत जैसे 13 अन्य जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। 58 जिलों में गरज चमक के साथ वज्रपात की आशंका जताई गई है।
रविवार को बांदा में सर्वाधिक 217.6 मिमी बारिश दर्ज हुई। वहीं पीलीभीत में 75 मिमी, गोंडा में 70.6 मिमी और लखीमपुर खीरी में 63.2 मिमी बारिश हुई। सीतापुर, नजीबाबाद और मुरादाबाद समेत अन्य कई जिलों में भी कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश हुई।
क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव क्षेत्र के आगे बढ़ने और मानसून ट्रफ के साथ नमी की प्रचुरता से यूपी के दक्षिणी जिलों और विंध्य क्षेत्र में कहीं मध्यम तो कहीं भारा बारिश देखने को मिल सकती है।
यहां है गरज चमक संग वज्रपात की आंशका
बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संतकबीरनगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फरुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकरनगर, सहारनपुर, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं, जातौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर व आस पास के क्षेत्रों में।