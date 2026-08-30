यूपी: चुनावी मोड में आई बसपा, सोमवार को मायावती करेंगी बड़ी बैठक; पूरे प्रदेश के पदाधिकारी होंगे शामिल

बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती सोमवार को पार्टी की बड़ी बैठक करेंगी। बैठक सुबह 11 बजे लखनऊ स्थित बसपा के यूपी स्टेट कार्यालय माल एवेन्यू में होगी। इसमें प्रदेश के सभी स्तर के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ सभी 75 जिलों के जिलाध्यक्ष शामिल होंगे।

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