विपरीत प्रतिकूल प्रविष्टि दी

वर्ष 24-25 में 75 से अधिक तथा 25-26 में 120 से अधिक उपायुक्त, संयुक्त आयुक्त एवं अपर आयुक्त स्तर के अधिकारियों को समीक्षक के मत के विपरीत प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है। प्रमुख सचिव नियुक्ति ने अधिकारियों की एपीएआर में एसेसिंग और रिव्यू अधिकारियों की ओर से दी गई ग्रेडिंग से असहमति जताते हुए अंतिम अंक अपनी ओर से निर्धारित किए।



एक अधिकारी को एसेसिंग ऑफिसर ने 10 और रिव्यू ऑफिसर ने 9 अंक दिए, लेकिन प्रमुख सचिव ने 3.90 कर दिए इसी तरह दूसरे अधिकारी को दोनों स्तरों पर 10 और 9.02 अंक मिले, लेकिन अंतिम ग्रेडिंग 1.50 कर दी गई। एक अन्य को 9 और 8.02 अंक के बावजूद 1.50 अंक दिए गए। चौथे मामले में 8.51 अंक को घटाकर 3.50 कर दिया गया।



इसी तरह अपर आयुक्त महेन्द्र विक्रम सिंह, संजय सिंह भदौरिया, ज्योति स्वरूप शुक्ला, विजयानंद पांडेय, हरीलाल प्रजापति, पंकज सिंह, श्वेता सिंह तोमर, डीएस गौतम सुभाष चंद्र यादव, संयुक्त आयुक्त अजय प्रताप सिंह, संजय कुशवाहा और उपायुक्त प्रभास कुमार सहित दर्जनों अधिकारियों पर गंभीर टिप्पणी करते हुए फेल किया गया।