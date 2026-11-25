उन्होंने बताया कि मिलान के दौरान किसी प्रविष्टि में विसंगति मिलने पर उसे सत्यापन के लिए चिह्नित किया जाएगा। इसके बाद संबंधित बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) मतदाता से संपर्क कर वास्तविक तथ्यों और उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर जानकारी का भौतिक सत्यापन करेंगे। यदि किसी विवरण में सुधार की जरूरत होगी तो मतदाता से विधिवत भरा और हस्ताक्षरित फॉर्म-8 लिया जाएगा।



प्राप्त आवेदनों की जांच सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एईआरओ) और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) करेंगे। जरूरी दस्तावेजों के परीक्षण के बाद ही संशोधन पर निर्णय लिया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि किसी भी मतदाता के नाम, संबंधी के नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर या फोटो में स्वत: बदलाव नहीं होगा। जिला निर्वाचन अधिकारियों को बीएलओ के सत्यापन कार्य की निगरानी करने और आयोग के निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं।