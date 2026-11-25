आदर्श कारागार में बंदी राजू उर्फ अब्बास (32) का शव बुधवार सुबह बैरक के पीछे शौचालय के पास दीवार पर लगे पाइप से चादर के सहारे लटका मिला। जेल प्रशासन इसे आत्महत्या मान रहा है। ड्यूटी में लापरवाही के आरोप में लॉकिंग प्रभारी व डिप्टी जेलर मदन गोपाल और बैरक प्रभारी राजेश कुमार को निलंबित कर विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। वहीं, जेल वार्डर अतीक अहमद के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं।

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