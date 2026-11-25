शिकायत में इंस्पेक्टर सूरज सिंह और अन्य पुलिसकर्मियों को आरोपी बनाया गया है। आयोग ने एसएसपी को निर्देश दिया है कि शिकायतकर्ता अमिताभ ठाकुर को जांच में शामिल करते हुए मामले की जांच कराई जाए और तय समय में रिपोर्ट भेजी जाए।



अमिताभ ठाकुर ने शिकायत में आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने, उन्हें निलंबित करने और थाने के सीसीटीवी फुटेज समेत अन्य रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की मांग की थी। उन्होंने मामले की स्वतंत्र आपराधिक जांच कराने की भी मांग उठाई थी।



शिकायत के साथ पीड़ित के मेडिकल रिकॉर्ड भी लगाए गए थे। अमिताभ ठाकुर का कहना है कि शिवम पांडेय ने उनसे फोन पर बातचीत में पुलिसकर्मियों पर लगाए गए आरोपों की पुष्टि की थी। उन्होंने अपनी चोटों से संबंधित मेडिकल रिपोर्ट भी उपलब्ध कराई थी। अब आयोग की ओर से मांगी गई रिपोर्ट के बाद मामले में पुलिस की जांच और कार्रवाई पर नजर रहेगी।