उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज होने के साथ ही राजनीतिक दलों ने प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। इसमें बहुजन समाज पार्टी (बसपा) सबसे आगे है। पार्टी की अब तक प्रदेश में कई जनसभाएं हो चुकी हैं और 100 से अधिक सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए जा चुके हैं।

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बसपा के प्रचार अभियान की कमान राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद ने संभाल रखी है। उन्होंने अगस्त में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चुनावी सभाओं की शुरुआत की थी। इसके तहत हाथरस के सादाबाद और गौतमबुद्धनगर के जेवर में जनसभाएं की थीं। हालांकि, इसके बाद उन्हें राष्ट्रीय संयोजक पद से हटा दिया गया था, जिससे पार्टी का प्रचार अभियान कुछ समय के लिए थम गया। पार्टी में वापसी और दोबारा राष्ट्रीय संयोजक बनने के बाद उन्होंने फिर से सभाएं शुरू कर दी हैं।हाल ही में उन्होंने बिजनौर के बढ़ापुर, सहारनपुर के नकुड़ और बुलंदशहर के अनूपशहर विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाएं कीं। इस दौरान कई सीटों पर प्रत्याशी भी घोषित किए। पश्चिमी यूपी की सभाओं में उनके निशाने पर मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी रही। उन्होंने सपा को पीडीए के नारे पर घेरते हुए भाजपा की बी टीम तक करार दिया। साथ ही बहुजन समाज के मतदाताओं से एकजुट रहने की अपील की।आकाश ने कांग्रेस और भाजपा पर भी निशाना साधा। उन्होंने प्रदेश की मौजूदा सरकार को कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर घेरा और बसपा शासनकाल की कानून-व्यवस्था की याद दिलाई।अब बसपा पूर्वी उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में चुनावी सभाओं की शुरुआत करने जा रही है। इसकी शुरुआत 20 नवंबर को अयोध्या से होगी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के हालिया अयोध्या दौरे के बीच बसपा के इस कार्यक्रम को राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है।