यूपी: ईडी ने टीएमसी सांसद के लखनऊ स्थित आवास को खंगाला, देश भर के ठिकानों पर मारे गए छापे

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कोलकाता यूनिट ने सोमवार को तृणमूल कांग्रेस पार्टी के सांसद नदीमुल हक के अलीगंज स्थित आवास को खंगाला है। वह कोलकाता से एक मीडिया हाउस अखबार-ए-मशरिक का संचालन करते हैं।

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ईडी ने उनके खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्डि्रंग एक्ट के तहत केस दर्ज करने के बाद देश भर के आधा दर्जन से अधिक ठिकानों पर छापा मारा है।सूत्रों के मुताबिक ईडी की टीम ने उनके आवास को खंगालने के बाद आसपास रहने वाले लोगों से पूछताछ की और वापस चली गई।अधिकारियों के मुताबिक नदीमुल हक के ठिकानों की जांच के दौरान करीब 60 करोड़ रुपये के लेनदेन की अनियमितताएं मिली हैं। कार्रवाई के दौरान सांसद रांची में थे, जिनसे अधिकारियों ने गहन पूछताछ की है और उनको कोलकाता ले जाया गया है।