यूपी: धर्मपाल दूसरी बार बने प्रदेश भाजपा के महामंत्री संगठन, अभय गिरी को ब्रज क्षेत्र की मिली जिम्मेदारी
डिजिटल डेस्क, लखनऊ Published by: Akash Dwivedi Updated Thu, 24 Sep 2026 07:09 PM IST
सार
उत्तर प्रदेश भाजपा संगठन में बदलाव करते हुए धर्मपाल सिंह को दूसरी बार प्रदेश महामंत्री संगठन की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं अभय गिरी को ब्रज क्षेत्र का संगठक बनाया गया है। धर्मपाल संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी संभालेंगे, जबकि अभय गिरी ब्रज क्षेत्र में पार्टी की गतिविधियों और संगठनात्मक कार्यों का समन्वय करेंगे।
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विस्तार
उत्तर प्रदेश भाजपा संगठन में बड़ा बदलाव करते हुए धर्मपाल सिंह को एक बार फिर प्रदेश महामंत्री संगठन की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं अभय गिरी को ब्रज क्षेत्र के संगठक का दायित्व सौंपा गया है। धर्मपाल सिंह इससे पहले भी प्रदेश भाजपा के महामंत्री संगठन की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। नई जिम्मेदारी के साथ अब उनके सामने संगठन को मजबूत करने और आगामी कार्यक्रमों को प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी होगी। वहीं, अभय गिरी को ब्रज क्षेत्र की जिम्मेदारी मिलने के बाद क्षेत्र में पार्टी के संगठनात्मक कामकाज और गतिविधियों के समन्वय का दायित्व संभालेंगे।
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