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यूपी: सहारनपुर में मस्जिद गिराए के विरोध पर कांग्रेस का हल्ला बोल, अजय राय हिरासत में; बोले- सरकार दमन कर रही

Mon, 07 Sep 2026 02:36 PM IST
Akash Dwivedi डिजिटल डेस्क, लखनऊ
डिजिटल डेस्क, लखनऊ Published by: Akash Dwivedi Updated Mon, 07 Sep 2026 02:36 PM IST
सार

सहारनपुर में मस्जिद गिराए जाने के विरोध में लखनऊ में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को हिरासत में ले लिया। उन्होंने सरकार पर दमन और जबरदस्ती का आरोप लगाया। अजय राय ने कहा कि कांग्रेस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाती रहेगी और मुस्लिम समुदाय के साथ खड़ी रहेगी।

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UP Congress launches protest against the demolition of a mosque in Saharanpur; Ajay Rai detained; alleges gov
अजय राय को हिरासत में लिया गया। - फोटो : ANI

विस्तार
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सहारनपुर में मस्जिद गिराए जाने के मामले में सरकार के खिलाफ लखनऊ में विरोध-प्रदर्शन हो रहा था। पुलिस ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए जाने के बाद अजय राय ने सरकार पर जबरदस्ती और दमन का आरोप लगाया। अजय राय ने कहा कि सरकार जबरदस्ती कर रही है। उनका आरोप है कि अन्याय और दमन के खिलाफ आवाज उठाने पर उन्हें जबरन गिरफ्तार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस जुल्म के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगी।

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मुस्लिम समुदाय के साथ खड़े रहने का दावा

अजय राय ने आरोप लगाया कि सरकार मुसलमानों को निशाना बना रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता मुस्लिम समुदाय पर होने वाले किसी भी अत्याचार के खिलाफ मजबूती से खड़े रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसी सरकार को सत्ता से हटाने के लिए कांग्रेस संघर्ष करेगी।

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