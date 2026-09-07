यूपी: सहारनपुर में मस्जिद गिराए के विरोध पर कांग्रेस का हल्ला बोल, अजय राय हिरासत में; बोले- सरकार दमन कर रही

सहारनपुर में मस्जिद गिराए जाने के मामले में सरकार के खिलाफ लखनऊ में विरोध-प्रदर्शन हो रहा था। पुलिस ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए जाने के बाद अजय राय ने सरकार पर जबरदस्ती और दमन का आरोप लगाया। अजय राय ने कहा कि सरकार जबरदस्ती कर रही है। उनका आरोप है कि अन्याय और दमन के खिलाफ आवाज उठाने पर उन्हें जबरन गिरफ्तार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस जुल्म के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगी।

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