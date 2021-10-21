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Lucknow News: राहुल गांधी के विमान की लैंडिंग में बाधा, दूसरे प्रयास में उतरा

Wed, 09 Sep 2026 12:35 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 12:35 AM IST
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Obstruction in landing of Rahul Gandhi's plane; landed on second attempt
लखनऊ। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेकर मंगलवार को नई दिल्ली से लखनऊ आ रहे एअर इंडिया के विमान को हवा के अधिक दबाव के कारण लैंडिंग में बाधा का सामना करना पड़ा। पायलट के दूसरे प्रयास में विमान चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उतर सका। इस दौरान करीब 10 मिनट तक विमान हवा में चक्कर काटता रहा।
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एअर इंडिया के विमान एआइ-1717 ने तय समय से दस मिनट की देरी से दोपहर 2:30 बजे दिल्ली से उड़ान भरी। करीब 3:45 बजे वह अमौसी एयरपोर्ट के पास पहुंचा। हवा के अधिक दबाव के कारण पायलट को रनवे पर एप्रोच अस्थिर होने का अंदेशा हुआ। वह रनवे की सेंट्रल लाइन पर विमान उतारने में असमर्थ था। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए पायलट ने दोबारा लैंडिंग का प्रयास करने का फैसला करते हुए तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) को सूचना दी। इसके बाद 3:55 बजे विमान सुरक्षित उतारा गया।
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