Lucknow News: शहर के कई इलाकों में आज परेशान करेगी बिजली
लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 12:39 AM IST
Updated Wed, 09 Sep 2026 12:39 AM IST
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लखनऊ। 33/11 केवी उपकेंद्र पुरनिया के निरालानगर स्थित 11 केवी फीडर जंपर सही करने और बिजली लाइन से पेड़ काटने का काम बुधवार को होगा। अधिशासी अभियंता ने बताया कि इस कारण महानगर क्षेत्र के सेक्टर सी, डी में सुबह 11 से दोपहर एक बजे तक बिजली आपूर्ति आंशिक या पूर्ण रूप से बाधित रहेगी। शारदा नगर उपकेंद्र के तहत आने वाली इंद्रलोक कॉलोनी, सभा खेड़ा नाले के आसपास सुबह 10:30 से शाम पांच बजे तक आपूर्ति बाधित रहेगी।
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