प्रदेश में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए शनिवार व रविवार को विशेष मतदाता पंजीकरण अभियान चलाया जाएगा। सभी 1.73 लाख बूथों पर बीएलओ सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक मौजूद रहेंगे। वह छूटे हुए पात्र लोगों का नाम मतदाता सूची में शामिल करवाने के लिए फॉर्म-6 भरवाएंगे।

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पिछले दो दिवसीय विशेष अभियान में 6.40 लाख लोगों ने फॉर्म-6 भरा था। वहीं, बीते 22 नवंबर को एक ही दिन में सर्वाधिक 3.99 लाख फॉर्म-6 भरे गए थे। इन दिनों मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) की प्रक्रिया चल रही है। 17 नवंबर को 13.58 करोड़ मतदाताओं की ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की गई थी।अब 16 दिसंबर तक दावे व आपत्तियां ली जाएंगी। 28 दिसंबर तक इसका निस्तारण होगा और चार जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची जारी होगी। यूपी में 18 वर्ष व उससे अधिक की आयु के 16.16 करोड़ लोग हैं। मतदाता सूची में अभी 13.58 करोड़ नाम ही हैं। ऐसे में 2.58 करोड़ नाम जोड़े जाना बाकी है। वहीं 1.67 करोड़ महिलाओं और 73 लाख फर्स्ट टाइम वोटर के नाम मतदाता सूची में जोड़े जाने हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि विशेष मतदाता पंजीकरण अभियान दिवस पर पिछली बार से ज्यादा फॉर्म-6 भरे जाएंगे।